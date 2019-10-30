Джигурда: Малахов сделал Анисину бесплодной

На этой программе нам обещали, что сделают реабилитационную программу, покажут все документы, а потом все это "слили" и сказали, что программа будет о личной жизни, никаких документов, никому это не интересно. Малахов мог реально повлиять на ситуацию, нам обещали, что он извинится, извиняться он отказался, нас покрывали матом. Марина была на третьей неделе беременности и должна была после программы лететь во Францию. И у нее случился выкидыш после этого стресса, который Малахов со своей командой устроили, обманув, и оскорбляя нас только за то, что мы держали свою позицию, и не желали играть по их извращенному сценарию. И после этого Марина не может иметь детей. Мы отказались от этой идеи, и для меня это был удар колоссальный. Мы смирились с этим, и главное теперь до конца отстоять свою честь. Сейчас мы французский суд выиграли, но ни Малахов, ни «Пусть говорят» (ток-шоу, которое Малахов вел на Первом канале до 2017 года - НСН) не делают программу-реабилитацию», - заявил он.

Джигурда также подчеркнул, что с тех самых пор считает Андрея Малахова самым настоящим пособником зла.

«Я считаю Андрея Малахова или, как я его называю. Андрей Молохов-для-лохов, плодит «молоховщину» и является инструментом зла, замаскированным под добро», - резюмировал Джигурда.

Напомним, что уже несколько лет Никита Джигурда ведет борьбу за наследство Людмилы Браташ, которая перед смертью завещала свое состояние шоумену. Все судебные процессы, которые затевались за эти годы Никита Джигурда выиграл. Согласно имеющейся информации, от Браташ ему и Анисиной достались три квартиры в Москве, квартира во Франции на Елисейских Полях и счета в банках.

