Джигурда: Малахов сделал Анисину бесплодной
Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире НСН рассказал, как телеведущий Андрей Малахов и его подчиненные якобы довели Марину Анисину до выкидыша.
В эфире НСН актёр и шоумен Никита Джигурда обвинил телеведущего Андрея Малахова в том, что у Марины Анисиной произошел выкидыш. Беременность, по словам Джигурды, прервалась после передачи Малахова, на которой он и Анисина подверглись обвинениям и травле в связи с делом о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ.
«Фейковая атака, которая была на меня, ее можно по-разному подавать. И конкретно Андрей Малахов ложь просто ретранслировал, поскольку перед этим эфиром и перед этой трагедией была ситуация, когда он в Париж приезжал к Марине и пять часов ее мучал этим интервью. Мы были в первом разводе с Анисиной, и не дождавшись от нее гадостей в сторону Джигурды, они (съемочная группа) во Франции окружили ее машину и обвиняли, говорили, что "ты пожалеешь" и так далее.
На этой программе нам обещали, что сделают реабилитационную программу, покажут все документы, а потом все это "слили" и сказали, что программа будет о личной жизни, никаких документов, никому это не интересно. Малахов мог реально повлиять на ситуацию, нам обещали, что он извинится, извиняться он отказался, нас покрывали матом. Марина была на третьей неделе беременности и должна была после программы лететь во Францию. И у нее случился выкидыш после этого стресса, который Малахов со своей командой устроили, обманув, и оскорбляя нас только за то, что мы держали свою позицию, и не желали играть по их извращенному сценарию. И после этого Марина не может иметь детей. Мы отказались от этой идеи, и для меня это был удар колоссальный. Мы смирились с этим, и главное теперь до конца отстоять свою честь. Сейчас мы французский суд выиграли, но ни Малахов, ни «Пусть говорят» (ток-шоу, которое Малахов вел на Первом канале до 2017 года - НСН) не делают программу-реабилитацию», - заявил он.
Джигурда также подчеркнул, что с тех самых пор считает Андрея Малахова самым настоящим пособником зла.
«Я считаю Андрея Малахова или, как я его называю. Андрей Молохов-для-лохов, плодит «молоховщину» и является инструментом зла, замаскированным под добро», - резюмировал Джигурда.
Напомним, что уже несколько лет Никита Джигурда ведет борьбу за наследство Людмилы Браташ, которая перед смертью завещала свое состояние шоумену. Все судебные процессы, которые затевались за эти годы Никита Джигурда выиграл. Согласно имеющейся информации, от Браташ ему и Анисиной достались три квартиры в Москве, квартира во Франции на Елисейских Полях и счета в банках.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей