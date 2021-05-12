Названы самые частые причины дачных конфликтов
В Союзе дачников Подмосковья рассказали о конфликтных ситуациях, которые чаще всего омрачают отдых и осложняют жизнь на дачах и в СНТ. Его председатель Никита Чаплин отметил, что к первой группе конфликтов относятся бытовые. Они связаны с проживанием, лаем собак и шумной встречей тех или иных праздников.
Вторая группа конфликтов, по словам Чаплина, – земельные. И их количество достаточно высокое. При этом, до половины споров в судах – это вопросы о границах между соседями, членами СНТ.
«Когда земельные участки ставят на кадастровый учет, там иногда не забивают колья, а делают всё камерально. Кадастровый инженер также может допустить ошибку, и границы совсем немного сдвинутся. Потом сосед приходит перемерять, и оказывается, что границы прочерчены неверно, не так, как он их подписывал. Возникает конфликт», - цитирует первого зампреда Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья «Радио 1».
А ранее сообщалось, что дачникам грозит административный штраф за сорняки на участке. Как пишет РИА Новости, об этом заявила юрист Татьяна Мацукова. Она подчеркнула, что существует ответственность за нарушение правил борьбы с сорными растениями. Список всех растений, которые нужно уничтожать, определен соответствующим постановлением правительства России.
Юрист пояснила, что штрафовать могут не только тех, кто высаживает подобные растения, но и тех, кто бездействует и не борется с ними. За нарушение наказывают предупреждением или штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 500 рублей до 1 тысячи, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.
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