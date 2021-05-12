Названы самые частые причины дачных конфликтов

В Союзе дачников Подмосковья рассказали о конфликтных ситуациях, которые чаще всего омрачают отдых и осложняют жизнь на дачах и в СНТ. Его председатель Никита Чаплин отметил, что к первой группе конфликтов относятся бытовые. Они связаны с проживанием, лаем собак и шумной встречей тех или иных праздников.

Вторая группа конфликтов, по словам Чаплина, – земельные. И их количество достаточно высокое. При этом, до половины споров в судах – это вопросы о границах между соседями, членами СНТ.

«Когда земельные участки ставят на кадастровый учет, там иногда не забивают колья, а делают всё камерально. Кадастровый инженер также может допустить ошибку, и границы совсем немного сдвинутся. Потом сосед приходит перемерять, и оказывается, что границы прочерчены неверно, не так, как он их подписывал. Возникает конфликт», - цитирует первого зампреда Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья «Радио 1».