Названы качества идеальной новогодней ёлки

23 декабря 201909:27

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как правильно выбрать лучшую ель к Новому году, пишут «Известия».

Прежде всего, россиянам советуют приобретать елки на городских елочных базарах или непосредственно в лесничестве. Дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, с гибкими ветвями и эластичными иглами насыщенного изумрудного цвета.

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Покупать новогоднюю ель лучше всего в двадцатых числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени. Дома ель необходимо поместить на 2-3 часа в прохладно место, чтобы дерево адаптировалось к теплу дома.


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ФОТО: pixabay.com
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