Названы качества идеальной новогодней ёлки
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как правильно выбрать лучшую ель к Новому году, пишут «Известия».
Прежде всего, россиянам советуют приобретать елки на городских елочных базарах или непосредственно в лесничестве. Дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, с гибкими ветвями и эластичными иглами насыщенного изумрудного цвета.
Покупать новогоднюю ель лучше всего в двадцатых числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени. Дома ель необходимо поместить на 2-3 часа в прохладно место, чтобы дерево адаптировалось к теплу дома.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Адмирал раскрыл уничтожение минного поля в Финском заливе перед погружением Путина
- Названы качества идеальной новогодней ёлки
- Названы самые востребованные профессии
- Олимпийский чемпион удивился молчанию российский спортсменов из-за санкций WADA
- Названы самые закредитованные регионы России