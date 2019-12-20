Названо лучшее российское шампанское
В преддверии Нового года эксперты Роскачества провели исследования шампанских вин, произведенных из российского винограда, пишет Ura.ru.
Всего эксперты оценили 129 образцов шампанского. 44% из них составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют», которые постепенно вытесняют излюбленное россиянами ранее «Советское полусладкое». Рейтинг возглавили игристые вина производителей «Мысхако», «Дербентская винодельческая компания» и «Золотая балка».
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Стоимость этих напитков составляет по 300 рублей за бутылку. Кроме того, высокую оценку исследователей получили игристые вина марок Fanagoria Blanc de Blanc, «Аристов» компании «Кубань Вино».
Российское шампанское, согласно данным исследования, рассчитано на любой кошелек – самое дешевое стоит 164 рубля, а самое дорогое – 848,75 рубля за бутылку. По словам экспертов Роскачества, такие цены вызваны конкуренцией с искусственно газированными напитками, которые получаются в результат смешивания виноматериалов с водой и ароматизаторами.
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