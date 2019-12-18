Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве

Госдума приняла в третьем, окончательном чтеются нии законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Причём голосование было показано в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента. Документ поддержан практически единогласно, воздержался только один народный избранник.

Закон станет базовым для винной отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, способствовать выпуску качественных отечественных вин из винограда, выращенного в России, а также защищать потребителя от контрафакта.