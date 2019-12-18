Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве

18 декабря 201915:56

Госдума приняла в третьем, окончательном чтеются нии законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Причём голосование было показано в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента. Документ поддержан практически единогласно, воздержался только один народный избранник.

Закон станет базовым для винной отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, способствовать выпуску качественных отечественных вин из винограда, выращенного в России, а также защищать потребителя от контрафакта.

Как в России алкоголь запрещают

В качестве субъектов виноградарства и виноделия определены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые производят соответствующую продукцию, а также занимаются первичной и последующей переработкой, отмечают «Известия».

Закон не затрагивает личные подсобные хозяйства, садоводов и огородников. Предполагается, что он даст толчок развитию села, создаст новые рабочие места.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВиноЗаконГосдума