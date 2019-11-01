Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань

Стоимость проезда по трассе Москва – Казань, строительство которой предполагается начать в будущем году, составит не менее 2,5 тысяч рублей при оплате без транспондера. Об этом рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, такая цена соответствует тарифам трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург».

Как отмечает АГН «Москва», по словам Петушенко, с транспондером будет ездить выгоднее, поскольку с ним существует программа лояльности.