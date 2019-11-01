Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань
Стоимость проезда по трассе Москва – Казань, строительство которой предполагается начать в будущем году, составит не менее 2,5 тысяч рублей при оплате без транспондера. Об этом рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, такая цена соответствует тарифам трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург».
Как отмечает АГН «Москва», по словам Петушенко, с транспондером будет ездить выгоднее, поскольку с ним существует программа лояльности.
Скоростной лимит на автодороге Москва – Казань в летний период планируется установить в пределах 130 км/ч ( с учётом разрешённым скоростным люфтом – 150 км/ч).
Строительство трассы от Москвы до столицы Татарстана начнется в будущем году и завершится через 7 лет. Об этом, как передает РИА ФАН, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Дорога получит обозначение М-12. Она будет составной частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
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