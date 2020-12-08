Названа самая любимая россиянами порода кошек
Кошки британской породы оказались в 2020 году самыми популярными среди россиян. Далее в списке популярности следуют мейн-куны и сибирские кошки. Кроме того, заметно вырос интерес к кошками породы бурма.
Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
Специалист отметила, что во время пандемии люди стали чаще приобретать кошек из-за того, что многие больше времени проводят дома, трудясь в удаленном режиме, пишет «Газета.ру».
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