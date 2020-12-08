Названа самая любимая россиянами порода кошек

Кошки британской породы оказались в 2020 году самыми популярными среди россиян. Далее в списке популярности следуют мейн-куны и сибирские кошки. Кроме того, заметно вырос интерес к кошками породы бурма.

Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.