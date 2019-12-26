Названа главная ошибка зарядки смартфонов

Главная ошибка при зарядке смартфонов заключается в несвоевременном отсоединении от розетки. Если гаджет заряжаться всю ночь, а не отключается при достижении 100%, происходит потеря ресурса аккумулятора. Об этом изданию Business Insider рассказал глава компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Эксперт уточнил, что потенциал батареи аппаратов уменьшается медленнее на уровне заряда в 30–50%.