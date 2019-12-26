Названа главная ошибка зарядки смартфонов
Главная ошибка при зарядке смартфонов заключается в несвоевременном отсоединении от розетки. Если гаджет заряжаться всю ночь, а не отключается при достижении 100%, происходит потеря ресурса аккумулятора. Об этом изданию Business Insider рассказал глава компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
Эксперт уточнил, что потенциал батареи аппаратов уменьшается медленнее на уровне заряда в 30–50%.
По мнению специалиста, утро - наиболее подходящее время для зарядки, поскольку гаджет можно отключить от сети, не дожидаясь 100% показателя емкости батареи.
Общеизвестно, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава. Однако, как отмечают «Известия», если смартфоны меняются не реже одного раза в два года, бережное отношение к аккумулятору уже может не иметь особого значения.
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