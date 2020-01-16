Назван неожиданный враг озонового слоя Земли





Международная группа исследователей обнаружила нового, неожиданного виновника разрушения озонового слоя планеты. Им оказался йод. К такому выводу учёные пришли, разбираясь в причинах природной аномалии – дыры, возникшей во второй половине прошлого века в газовой оболочке Земли.

Самая крупная из таких дыр располагалась над Антарктидой. Тога причиной этого опасного явления называли выбросы хлорфторуглеродов. Эти вещества одно время активно использовались при производстве аэрозолей. Затем озоновый слой стал восстанавливаться, однако неравномерно. В нижнем отделе атмосферы - стратосфере - уровень по-прежнему сокращается.

В итоге, научные сотрудники американского Университета Колорадо вместе с коллегами из ряда других стран установили, что причиной тому стал йод, который также содержится в промышленных выбросах. Оказалось, что он обладает в 600 раз большим потенциалом для разрушения озона в нижних слоях стратосферы, чем хлор, передает МИР 24.

Исследователи также установили, как йод попадает в атмосферу. Озон в её нижних слоях достигает океана, где вступает в реакцию с водой и может переносить растворенный в нем йод. Посредством перемещающихся воздушных масс йод образует летучие соединения, и достигает нижней стратосферы.

Как сообщает Москва 24, в конце прошлого года Всемирная метеорологическая организация и Программа ООН по окружающей среде представили документ, согласно которому, озоновый слой в стратосфере, всё-таки восстанавливается.

В докладе утверждается, что положительная тенденция стала возможно, в том числе, благодаря вступившего в силу в 1989 году Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

