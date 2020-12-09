На жителя Замбии подали в суд за «уклонение» от женитьбы
Жительница Замбии, 26-летняя Гертруда Нгома, решила сподвигнуть своего избранника к заключению брака весьма необычным способом. Она подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, поскольку мужчина в течение восьми лет их отношений никак на ней не женится. Об этом пишет местное издание Tuko.
По словам девушки, она устала ждать от своего избранника каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их совместному будущему. Помимо этого, у жительницы Замбии возникли подозрения о том, что у её возлюбленного есть другая женщина. Источник отмечает, что Гертруда вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а мужчина — отдельно от них.
Между тем, судья посоветовал паре решить вопрос между собой.
А ранее стало известно, что певица и актриса Дженнифер Лопес дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за эпидемии COVID-19. Об этом она рассказала она в передаче Access Hollywood.
«Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам», — сказала актриса.
Известно, что первое торжество было намечено на лето в Италии. Родригес и Лопес вместе уже в течение трех лет.
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