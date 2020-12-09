На жителя Замбии подали в суд за «уклонение» от женитьбы

Жительница Замбии, 26-летняя Гертруда Нгома, решила сподвигнуть своего избранника к заключению брака весьма необычным способом. Она подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, поскольку мужчина в течение восьми лет их отношений никак на ней не женится. Об этом пишет местное издание Tuko.

По словам девушки, она устала ждать от своего избранника каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их совместному будущему. Помимо этого, у жительницы Замбии возникли подозрения о том, что у её возлюбленного есть другая женщина. Источник отмечает, что Гертруда вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а мужчина — отдельно от них.

Между тем, судья посоветовал паре решить вопрос между собой.