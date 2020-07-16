На МЦД до конца года поставят 180 новых вагонов поездов «Иволга»

Для Московских центральных диаметров до конца текущего года поставят 180 новых вагонов поездов «Иволга». Об этом проинформировал АГН «Москва» заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, поставки вагонов дадут возможность полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах.

Перевозчик МЦД – акционерное общество «Центральная ППК» получит 120 вагонов «Иволга 1.0» для МЦД-2 и 60 вагонов «Иволга 2.0» для МЦД-1. Как подчеркнул Ликсутов, в новых поездах применены самые последние решения для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров при поездки.

Кроме того, благодаря сквозным проходам между вагонами и отсутствию тамбуров пассажирам гораздо сподручнее осуществлять посадку и высадку. Этому также способствуют более широкие двери. Все составы оснащены системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, USB-розетками.

Туалеты оснащены сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, электросушилками для рук, пеленальными столиками для пассажиров с младенцами, а также адаптированы для инвалидов.

