Москвичи смогут увидеть поток Персеид
Москвичи в ночь на пятницу увидят звездопад в просветах облаков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее Московский планетарий сообщил, что на 12-13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. При благоприятных погодных условиях начиная с полуночи и всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. В учреждении отметили, что Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года.
Однако синоптик сообщил, что четверг, 12 августа, будет довольно дождливым, поэтому на малооблачную, благоприятную для наблюдения за звездами погоду рассчитывать не придется.
При этом, по словам Тишковца, в облаках периодически будут просветы, которые позволят наблюдать за звездопадом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- В АТОР назвали напряженной ситуацию с пожарами в Греции
- Врио главы Северной Осетии объяснил смерть еще двух человек в больнице
- Гандболистка Вяхирева объяснила решение приостановить карьеру
- Первый в РФ уникальный прозрачный подвесной мост появился в горах Сочи
- СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси
- Уголовное дело возбудили после отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области
- Браслеты безопасности c QR-кодом начнут бесплатно раздавать в Москве
- Братья сбежали через окно суда в Выборге после оглашения приговора
- Число жертв аварии в больнице Владикавказа увеличилось
- Российская база в Таджикистане получила новое вооружение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru