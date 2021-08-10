Москвичи смогут увидеть поток Персеид

Москвичи в ночь на пятницу увидят звездопад в просветах облаков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Московский планетарий сообщил, что на 12-13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. При благоприятных погодных условиях начиная с полуночи и всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. В учреждении отметили, что Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года.

Московский планетарий спрогнозировал звездопад в ночь на пятницу

Однако синоптик сообщил, что четверг, 12 августа, будет довольно дождливым, поэтому на малооблачную, благоприятную для наблюдения за звездами погоду рассчитывать не придется.

При этом, по словам Тишковца, в облаках периодически будут просветы, которые позволят наблюдать за звездопадом.

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