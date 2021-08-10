Москвичи смогут увидеть поток Персеид

Однако синоптик сообщил, что четверг, 12 августа, будет довольно дождливым, поэтому на малооблачную, благоприятную для наблюдения за звездами погоду рассчитывать не придется.

При этом, по словам Тишковца, в облаках периодически будут просветы, которые позволят наблюдать за звездопадом.

