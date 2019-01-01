Мосметро пригласило горожан укрыться от дождя в подземке

Метрополитен предлагает москвичам укрыться от ветра и дождя, который льет уже второй день, в подземке.



«Все дороги залило, вся надежда на метро! Даже при усилении ветра и сильном дожде — в мосметро тепло, сухо и штатно», - говорится в Twitter-аккаунте перевозчика.

Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец сообщал НСН, что в пятницу погода в столичном регионе побила сразу три рекорда. Синоптик также рассказал, когда закончится дождь.

