Разное
Метрополитен предлагает москвичам укрыться от ветра и дождя, который льет уже второй день, в подземке.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец сообщал НСН, что в пятницу погода в столичном регионе побила сразу три рекорда. Синоптик также рассказал, когда закончится дождь.
Мосметро пригласило горожан укрыться от дождя в подземке
28 июня16:44
Метрополитен предлагает москвичам укрыться от ветра и дождя, который льет уже второй день, в подземке.
«Все дороги залило, вся надежда на метро! Даже при усилении ветра и сильном дожде — в мосметро тепло, сухо и штатно», - говорится в Twitter-аккаунте перевозчика.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец сообщал НСН, что в пятницу погода в столичном регионе побила сразу три рекорда. Синоптик также рассказал, когда закончится дождь.
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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