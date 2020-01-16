Москву и Петербург кормили поддельным мясом из Дагестана

Поддельное мясо из Дагестана поставлялось в центральную Россию, в том числе, в Москву, Манк-Петербург, столицу Татарстана. Сведения об убойных животных, которые шли на изготовление эту продукции, вообще нет в автоматизированной системе «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов.

Нарушения при оформление электронных ветеринарных документов выявил республиканский Россельхознадзор. Как сообщает «ФедералПресс», местный ветеринар оформил эВСД на перемещение более пятисот тонн говядины и почти двадцати тонн баранины неизвестного происхождения. Он получил уведомление об административном правонарушении и вызван для составления соответствующего протокола.

Контрафактное мясо отправлялось по стране из Гунибского района Дагестана. Материалы по результатам проверки передан в правоохранительные органы и министерство сельского хозяйства республики для принятия мер реагирования.

