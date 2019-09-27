Москвичей ждут теплые выходные

В предстоящие выходные в Москве будет тепло. Как сообщили в центре погоды «Фобос», в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 10-12 градусов, ветер будет юго-восточный, атмосферное давление повышенное, оно составит 750 мм ртутного столба, передает АГН «Москва».

На погоду в воскресенье будет оказывать влияние западный теплый атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, будет пасмурно. Давление опустится до 744 мм ртутного столба и будет ниже нормы. Воздух прогреется до плюс 9-11 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какие народные приметы о погоде можно считать заслуживающими доверия.



