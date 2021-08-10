Москвичей во вторник ждет гроза

Кратковременный дождь, гроза и до плюс 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, погоду днем будет определять теплый сектор циклона, а вечером – холодный атмосферный фронт.

Гроза с кратковременным дождем прогнозируется во второй половине дня, передает РИА Новости.

Ветер будет слабый, атмосферное давление начнет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал «жарковатую погоду» в столичном регионе в ближайшие дни, передает RT. По словам ученого, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В Москве
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