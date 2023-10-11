Москвичей предупредили об низком атмосферном давлении
В столичном регионе в четверг, 12 октября резко упадет атмосферное давление, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, это произойдет из-за приближения к Москве атлантического циклона «Ральф».
Синоптик отметил, что он принесет с собой усиление ветра до 12-17 метров в секунду и дождь.
«В столице барометры покажут 735 мм ртутного столба, что на 11-13 единиц ниже нормы», - подчеркнул Леус.
Он также пообещал, что днем в четверг потеплеет до +11...+13 градусов.
Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве потепление до 15 градусов к четвергу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ROCK FM запускает традиционную акцию «Виниловый октябрь»
- Столтенберг счел пропорциональным ответ Израиля на атаку ХАМАС
- Москвичей предупредили об низком атмосферном давлении
- В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино
- Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году
- СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта
- В Литве заявили о пресечении попыток повредить забор на границе с Белоруссией
- Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа
- Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке
- На юго-востоке Москвы электросамокат сбил 7-летнего ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru