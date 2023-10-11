Москвичей предупредили об низком атмосферном давлении

По его словам, это произойдет из-за приближения к Москве атлантического циклона «Ральф».

Синоптик отметил, что он принесет с собой усиление ветра до 12-17 метров в секунду и дождь.

«В столице барометры покажут 735 мм ртутного столба, что на 11-13 единиц ниже нормы», - подчеркнул Леус.

Он также пообещал, что днем в четверг потеплеет до +11...+13 градусов.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве потепление до 15 градусов к четвергу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

