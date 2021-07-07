Москвичей предупредили о жаре на выходных
7 июля 202112:00
В Москве на выходных ожидается сухая жаркая погода, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Днем температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до 23 градусов тепла. Кроме того, ожидается небольшая облачность. Температура будет выше климатической нормы на 6 градусов.
В Московской области ожидается до плюс 35, а ночью столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
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7 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru