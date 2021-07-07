Москвичей предупредили о жаре на выходных

В Москве на выходных ожидается сухая жаркая погода, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Вильфанд сообщил, как долго продержится в Москве супержаркая погода

Днем температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до 23 градусов тепла. Кроме того, ожидается небольшая облачность. Температура будет выше климатической нормы на 6 градусов.

В Московской области ожидается до плюс 35, а ночью столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаПогода В МосквеМоскваЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры