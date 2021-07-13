Москвичей предупредили о температурном рекорде
Температурный рекорд 85-летней давности для 13 июля в Москве может быть побит, сообщило РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Воздух в столице 13 июля прогревался максимум до 32,4 градусов тепла. Этот рекорд был установлен в 1936 году. Сотрудник «Фобоса» Михаил Леус заявил, что он может быть побит сегодня с большой долей вероятности.
Ранее Леус рассказал, что во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Согласно прогнозу, температура воздуха составит плюс 33-35 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru