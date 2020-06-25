Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

В предстоящие выходные в Москве установится жаркая погода с дневной температурой на уровне 30 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.

Названы регионы, которые в июне ждут температурные аномалии

По её словам, в субботу в столице может быть побит абсолютный рекорд тепла для 27 июня. Самым жарким этот день был в 2013 году (ровно +32), в этом году ожидается +27...+32, уточнила она.

Осадков в субботу синоптики не ожидают, небольшой дождь возможен в воскресенье, когда днём в городе прогнозируют около +28 градусов.

Жара в выходные будет переноситься легче благодаря «плотному» ветру северного направления, добавила Позднякова.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЖараПогода В Москве
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