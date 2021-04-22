Москвичей предупредили о «грозовом вале» и штормовом ветре в пятницу

В пятницу москвичей ждут сильные ливни и шквалистый ветер, местами с первой весенней грозой, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ближайшие сутки атмосфера в Центральной России, оказавшись в теплом секторе североатлантического циклона, начнет заряжаться энергией неустойчивости, и в небе станут появляться конвективные облака кучевых форм. В четверг местами брызнут кратковременные дожди. Однако в пятницу, с приближением холодного атмосферного фронта с запада, после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9-10 километров – сформируется «грозовой вал». На Москву обрушатся интенсивные ливни», - рассказал синоптик.

При этом скорость ветра может достигнуть 23 метров в секунду, таким образом можно сказать, что ветер будет штормовым. За пятницу, по словам Тишковца, в Москве выпадет до 17 миллиметров осадков, это более трети месячной нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.

