Москвичей предупредили о грозе и ливне

Спасатели предупредили о грозе и ливне до конца пятницы. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, местами ожидается сильный дождь, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение действует до 21.00 пятницы.