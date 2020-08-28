Москвичей предупредили о грозе и ливне
Спасатели предупредили о грозе и ливне до конца пятницы. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС России.
По данным ведомства, местами ожидается сильный дождь, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Предупреждение действует до 21.00 пятницы.
Спасатели призвали москвичей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Между тем теплая погода еще в течение трех недель продержится на территории Москвы, сообщает РИА ФАН со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос».
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