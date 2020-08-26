Москвичам пообещали жару в День знаний

Жаркая летняя погода вернётся в Москву в начале сентября, прогнозируют метеорологи.

До субботы, 29 августа, в столице днём ожидается до +23 градусов, в воскресенье – до +25, в понедельник – уже до +29 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

«1 сентября пока без осадков, днем плюс 25-30, летняя погода. Отличный день для школьников», - отметил специалист.

По его оценке, летняя погода может сохранить 2 и 3 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что летнее тепло задержится в Московском регионе до середины сентября.

