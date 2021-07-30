Москвичей предупредили о грозе

Предупреждение действует с 8:30 до 21:00 30 июля в Москве. Сотрудники МЧС рекомендуют водителей снизить скорость на дорогах и держать дистанцию между автомобилями, а также не парковаться возле деревьев.

Пешеходов попросили не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями.

