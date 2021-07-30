Москвичей предупредили о грозе
30 июля 202108:59
Столичное управление МЧС разослало москвичам предупреждение о грозе и ливне. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
Предупреждение действует с 8:30 до 21:00 30 июля в Москве. Сотрудники МЧС рекомендуют водителей снизить скорость на дорогах и держать дистанцию между автомобилями, а также не парковаться возле деревьев.
Пешеходов попросили не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru