Москвичей предупредили о грозе

Столичное управление МЧС разослало москвичам предупреждение о грозе и ливне. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

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Предупреждение действует с 8:30 до 21:00 30 июля в Москве. Сотрудники МЧС рекомендуют водителей снизить скорость на дорогах и держать дистанцию между автомобилями, а также не парковаться возле деревьев.

Пешеходов попросили не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями.

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ФОТО: pxhere.com
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