Москвичам рассказали о редких сухих грозах 27 июня

В Москве и области ожидаются сухие грозы 27 июня, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Сухие грозы — погодное явление, когда капли дождя не долетают до поверхности земли из-за того, что воздух слишком раскален. Паршина отметила, что во время сухой грозы из-за разнозаряженных частиц пыли и воды в облаках раздаются раскаты грома без осадков.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что аномальное повышение температуры воздуха в европейской части России сохранится минимум до конца недели.

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ФОТО: pxhere.com
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