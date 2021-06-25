Москвичам рассказали о редких сухих грозах 27 июня

Сухие грозы — погодное явление, когда капли дождя не долетают до поверхности земли из-за того, что воздух слишком раскален. Паршина отметила, что во время сухой грозы из-за разнозаряженных частиц пыли и воды в облаках раздаются раскаты грома без осадков.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что аномальное повышение температуры воздуха в европейской части России сохранится минимум до конца недели.

