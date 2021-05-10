Москвичам рассказали о преждевременном наступлении лета

С 10 мая в Москве наступает другая климатическая эпоха, заявил газете «Вечерняя Москва» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве начнут отключать отопление

Синоптик отметил, что вторая половина мая будет умеренно теплой. Обильные ливни или суровые засухи не ожидаются. Тишковец подчеркнул, что москвичам не стоит бояться аномальной жары или холода, пишет Газета.ру. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», — добавил эксперт.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что в Москве начнут отключать отопление с 10 мая. Отключение пройдет поэтапно в течение пяти дней, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ФобосЕвгений ТишковецМоскваПогодаПогода В Москве
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