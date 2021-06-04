Москвичам рассказали о погоде 4 июня

Температура воздуха в столице составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, ночью похолодает до плюс 9. В Подмосковье воздух прогреется от плюс 19 до плюс 24. Ночью температура воздуха опустится до плюс 6.

Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться до 756 миллиметров ртутного столба, пишут «Известия».

