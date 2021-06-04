Москвичам рассказали о погоде 4 июня
4 июня 202107:59
В Москве 4 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, ночью похолодает до плюс 9. В Подмосковье воздух прогреется от плюс 19 до плюс 24. Ночью температура воздуха опустится до плюс 6.
Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться до 756 миллиметров ртутного столба, пишут «Известия».
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3 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru