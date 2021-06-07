Москвичам рассказали о грозе в столице 7 июня

Синоптик рассказал, что в понедельник в столице будет облачная погода с прояснениями, ожидаются кратковременные ливневые дожди и гроза. Температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов, а в Московской области воздух прогреется от плюс 20 до плюс 25.

Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба, это является нормой.

