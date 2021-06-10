Москвичам рассказали о дожде в столице 10 июня
В Москве 10 июня ожидается пасмурная прохладная погода, местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что день сегодня будет преимущественно дождливый. Температура воздуха в столице достигнет плюс 18-20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.
Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Это немного ниже нормы.
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