Москвичам рассказали о дожде в столице 10 июня

Он отметил, что день сегодня будет преимущественно дождливый. Температура воздуха в столице достигнет плюс 18-20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Это немного ниже нормы.

