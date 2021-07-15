Москвичам рассказали о долгожданном дожде 15 июля
В Москве 15 июля ожидается дождь с грозой и градом, рассказал в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что 15 июля может выпасть около 10% месячной нормы осадков. Тишковец добавил, что дождь с грозой ожидается ближе к вечеру. По его словам, это немного собьет жару.
Температура воздуха в Москве поднимется до 30-32 градусов тепла. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы, атмосферное давление достигнет 745 миллиметров ртутного столба.
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