«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до пятницы
9 июля 202100:59
"Оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до пятницы 9 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным метеослужбы, температура в городе поднимется выше +30 градусов.
Погода считается потенциально опасной, могут произойти стихийные бедствия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru