«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до пятницы

"Оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до пятницы 9 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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По данным метеослужбы, температура в городе поднимется выше +30 градусов.

Погода считается потенциально опасной, могут произойти стихийные бедствия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖараПогода В МосквеПогодная Опасность
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