Москвичам пообещали тёплую погоду в предстоящие выходные
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в субботу, 30 октября, в Москве тепреатура воздуха может приблизиться к полувековому рекорду, сообщает РИА Новости.
По его словам, утром в столичном регионе ожидается до 7 градусов тепла, а днём воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, что на 7–8 градусов выше нормы и соответствует показателям конца сентября.
«Столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности... в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градуса», - добавил Тишковец.
Ранее доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что долгие прогулки и отдых на свежем воздухе полезны только в том случае, если человек не мерзнет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru