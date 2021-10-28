Москвичам пообещали тёплую погоду в предстоящие выходные

По его словам, утром в столичном регионе ожидается до 7 градусов тепла, а днём воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, что на 7–8 градусов выше нормы и соответствует показателям конца сентября.

«Столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности... в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градуса», - добавил Тишковец.

Ранее доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что долгие прогулки и отдых на свежем воздухе полезны только в том случае, если человек не мерзнет.