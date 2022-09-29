Москвичам пообещали «старое» бабье лето с 5 октября

Жителей Москвы и Центральной России ожидает несколько теплых дней «старого» бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, позитивные перемены ожидаются 5 октября, потеплеет на фоне роста атмосферного давления.

Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России

Синоптик отметил, что воздух может прогреться до плюс 10-15 градусов, в период до 10 октября ожидается бабье лето, которого не было в сентябре.

Вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальным для жителей Москвы, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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