Москвичам пообещали «старое» бабье лето с 5 октября
Жителей Москвы и Центральной России ожидает несколько теплых дней «старого» бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, позитивные перемены ожидаются 5 октября, потеплеет на фоне роста атмосферного давления.
Синоптик отметил, что воздух может прогреться до плюс 10-15 градусов, в период до 10 октября ожидается бабье лето, которого не было в сентябре.
Вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальным для жителей Москвы, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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