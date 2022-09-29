Москвичам пообещали «старое» бабье лето с 5 октября

Синоптик отметил, что воздух может прогреться до плюс 10-15 градусов, в период до 10 октября ожидается бабье лето, которого не было в сентябре.

Вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальным для жителей Москвы, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

