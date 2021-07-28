Москвичам пообещали ливни с грозами в среду

Жителей Москвы в среду, 28 июля, ожидают ливни с грозами. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По ее словам, столичный регион сегодня будет находиться во власти атмосферных фронтов, которые приближаются с запада. Они определят характер погоды: будет облачно с прояснениями, также ожидаются ливни и грозы. Воздух прогреется до +26 градусов, передает РИА Новости.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT ранее сообщила, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Погода В Москве
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