Эксперты включили Москву в тройку городов мира по качеству экономической политики в пандемию

Сеул, Шанхай и Москва вошли в тройку лучших городов мира по эффективности экономической политики во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Москва заняла третье место в рейтинге, в то время как Нью-Йорк занял 9-е место, Париж - 11-е место, а Лондон - 13-е место. В пятерке лучших также оказались Сингапур и Стокгольм. Всего объектами исследований стали 15 крупнейших городах мира.

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Шведская столица пострадала меньше, так как мало ограничивала передвижение граждан и работу предприятий города.

Авторы исследования оценивали ситуацию на рынке труда, восстановление экономической активности и готовность цифровой инфраструктуры.

По мнению экспертов ВШЭ, самая слабая экономическая политика в период пандемии проводилась в Лондоне (индекс 38,6), Берлине (37,9) и Монреале (27,3).

В Москве же уровень безработицы в 2020 году составил лишь 2% - это минимум мировых городов с населением свыше 10 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЭкономикаПандемияРейтингМосква
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