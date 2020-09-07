Эксперты включили Москву в тройку городов мира по качеству экономической политики в пандемию

Сеул, Шанхай и Москва вошли в тройку лучших городов мира по эффективности экономической политики во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Москва заняла третье место в рейтинге, в то время как Нью-Йорк занял 9-е место, Париж - 11-е место, а Лондон - 13-е место. В пятерке лучших также оказались Сингапур и Стокгольм. Всего объектами исследований стали 15 крупнейших городах мира.