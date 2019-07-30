Москва пережила самый холодный день июля

30 июля в Москве стало самым холодным днем с начала месяца. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, днем воздух в городе прогрелся лишь до 16,1 градуса.

Синоптик отметила, что среда, 31 июля, ожидается еще холоднее, передает РИА Новости. Такая погода на шесть градусов ниже климатической нормы.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, что в конце июля в Москве запахнет настоящей осенью.



