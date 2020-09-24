Мосгорнаследие утвердило предмет охраны городской усадьбы Бутурлиных
Утвержден предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных в Басманном районе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов и интерьеров двухэтажного главного дома с подвалом, а также двух бывших флигелей усадьбы. Их в XIX веке перестроили под жилые дома, а затем под корпуса ткацкой фабрики. Планировка зданий, а также их убранство сочетает в себе элементы двух стилей - классицизма и ампира. Архитектурный комплекс обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.
Этот ансамбль жилых зданий XVIII-XIX веков расположен по адресу: Госпитальный пер., д. 4а, отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Также он отметил, что был определен и утвержден предмет охраны усадебного комплекса. В него вошли его местоположение и все ценные элементы строений, формирующие исторический облик. Это внешний вид фасадов особняка и флигелей, включая расположение окон и дверей, а также интерьеры строений.
Алексей Емельянов напомнил, что теперь реставрацию усадебного комплекса можно будет проводить только с учетом предмета его охраны.
А ранее стало известно, что власти Москвы выставил на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева. Победитель открытого аукциона сможет приобрести одноэтажное здание 1900 года постройки со свободным функциональным назначением, площадью 189,9 квадратных метров. Объект расположен на Электрозаводской улице, дом 35, строение 1 в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь».
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена лота составляет 20,4 миллиона рублей или 107,4 тысячи рублей за квадратный метр. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия.
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