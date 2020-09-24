Мосгорнаследие утвердило предмет охраны городской усадьбы Бутурлиных

Утвержден предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных в Басманном районе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов и интерьеров двухэтажного главного дома с подвалом, а также двух бывших флигелей усадьбы. Их в XIX веке перестроили под жилые дома, а затем под корпуса ткацкой фабрики. Планировка зданий, а также их убранство сочетает в себе элементы двух стилей - классицизма и ампира. Архитектурный комплекс обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Этот ансамбль жилых зданий XVIII-XIX веков расположен по адресу: Госпитальный пер., д. 4а, отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также он отметил, что был определен и утвержден предмет охраны усадебного комплекса. В него вошли его местоположение и все ценные элементы строений, формирующие исторический облик. Это внешний вид фасадов особняка и флигелей, включая расположение окон и дверей, а также интерьеры строений.

Алексей Емельянов напомнил, что теперь реставрацию усадебного комплекса можно будет проводить только с учетом предмета его охраны.