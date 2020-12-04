«Марсианская» или «пушкинская»? Москвичам пообещали по-настоящему морозную погоду

«Погода в Москве будет стабильная, так как определять ее будет антициклон. Атмосферное давление будет высоким, а в выходные и начале следующей недели даже рекордно высоким. В субботу будет юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, а затем немного слабее. Москвичей ожидает понижение температуры, облаков станет меньше. Воздух будет выхолаживаться в ночные часы, а в дневное время воздух не сможет хорошо прогреться. Так что суточный ход температуры будет небольшим», - отметила она.



Метеоролог пообещала москвичам мороз и солнце в предстоящие дни.



«В субботу ночью в Москве будет -5…-7 градусов, по области -5…-10, днем ожидается -3…-5, по области -2…-7. В воскресенье ночью станет холоднее: в Москве будет -8…-10, по области до -13. Такую погоду уже правильнее будет называть морозной. Днем в Москве ожидается -5…-7, по области от -5 до -10 градусов. В понедельник ночью в Москве -10…-12, по области до -15. Днем установится примерно такая же температура, как и в воскресенье. Во вторник и среду в ночные часы прогнозируется -8…-13 градусов, а днем будет солнце», - добавила Макарова.



Она также оценила, насколько предстоящая погода будет типичной для начала декабря.



«Субботняя погода соответствует норме, а затем окажется ниже средних значений на полтора-два градуса. Все равно это считается некритичным отклонением и нормальной погодой для начала декабря», - заключила главный специалист Гидрометцентра.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что минувшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, передает RT. По его словам, она побила рекорд 1974 года.

