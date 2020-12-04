«Марсианская» или «пушкинская»? Москвичам пообещали по-настоящему морозную погоду
Главный специалист Гидрометцентра России рассказала в эфире НСН, что москвичей на предстоящей неделе ждут мороз и солнце.
На следующей неделе жителей Москвы ждет холодная «марсианская» погода без снега. По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 9-14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН согласилась с коллегой и уточнила прогноз на ближайшую неделю.
«Погода в Москве будет стабильная, так как определять ее будет антициклон. Атмосферное давление будет высоким, а в выходные и начале следующей недели даже рекордно высоким. В субботу будет юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, а затем немного слабее. Москвичей ожидает понижение температуры, облаков станет меньше. Воздух будет выхолаживаться в ночные часы, а в дневное время воздух не сможет хорошо прогреться. Так что суточный ход температуры будет небольшим», - отметила она.
Метеоролог пообещала москвичам мороз и солнце в предстоящие дни.
«В субботу ночью в Москве будет -5…-7 градусов, по области -5…-10, днем ожидается -3…-5, по области -2…-7. В воскресенье ночью станет холоднее: в Москве будет -8…-10, по области до -13. Такую погоду уже правильнее будет называть морозной. Днем в Москве ожидается -5…-7, по области от -5 до -10 градусов. В понедельник ночью в Москве -10…-12, по области до -15. Днем установится примерно такая же температура, как и в воскресенье. Во вторник и среду в ночные часы прогнозируется -8…-13 градусов, а днем будет солнце», - добавила Макарова.
Она также оценила, насколько предстоящая погода будет типичной для начала декабря.
«Субботняя погода соответствует норме, а затем окажется ниже средних значений на полтора-два градуса. Все равно это считается некритичным отклонением и нормальной погодой для начала декабря», - заключила главный специалист Гидрометцентра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что минувшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, передает RT. По его словам, она побила рекорд 1974 года.
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