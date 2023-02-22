«Мороз и дождь»: Вильфанд пообещал москвичам разнообразную погоду на праздниках

В Москве праздничные выходные начнутся с «суровых мужских» морозов до 20 градусов ниже нуля, к концу недели температура уже достигнет нулевой отметки. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода на праздниках будет очень разнообразной. Завтра в Москве погоду будет определять антициклон – погода будет с суровым мужским характером, ночные температуры 17-20 градусов ниже нуля, по области до 23, днем около минус 10, осадков не ожидается. 24 февраля ночь будет холодная, но днем резко начнется повышаться температура, будет всего минус 2-4 градуса. Наиболее заметное повышение температуры в конце выходных», - отметил он.

По его словам, потепление будет довольно резким, потому что уже в воскресенье ночные и дневные отметки достигнут нуля, а снег и солнце сменятся облаками с дождем.