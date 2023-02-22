«Мороз и дождь»: Вильфанд пообещал москвичам разнообразную погоду на праздниках

Вильфанд рассказал НСН, что температура изменится за время праздничных выходных на 13-14 градусов. Москвичей ждет и мороз со снегом, и осадки в виде дождя к концу недели. 

В Москве праздничные выходные начнутся с «суровых мужских» морозов до 20 градусов ниже нуля, к концу недели температура уже достигнет нулевой отметки. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода на праздниках будет очень разнообразной. Завтра в Москве погоду будет определять антициклон – погода будет с суровым мужским характером, ночные температуры 17-20 градусов ниже нуля, по области до 23, днем около минус 10, осадков не ожидается. 24 февраля ночь будет холодная, но днем резко начнется повышаться температура, будет всего минус 2-4 градуса. Наиболее заметное повышение температуры в конце выходных», - отметил он.

По его словам, потепление будет довольно резким, потому что уже в воскресенье ночные и дневные отметки достигнут нуля, а снег и солнце сменятся облаками с дождем.

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«В субботу ночью небольшие отрицательные температуры, а днем около нуля, в воскресенье днем и ночью около нуля. 23 февраля температура прогнозируется ниже нормы на 7-8 градусов, а к воскресенью она уже будет выше нормы на 5 градусов. В пятницу и субботу ожидается небольшой снег, а в воскресенье заметные осадки - снег и дождь, очень сильно изменится давление. Завтра солнышко будет проглядывать, а в пятницу уже облачно. Температура изменится за время праздничных выходных на 13-14 градусов», - рассказал собеседник НСН.

20 февраля высота снежного покрова в российской столице достигла максимального значения с начала зимнего периода – 38 сантиметров. Такие данные приводит центр погоды «Фобос».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Роман ВильфандПогода В Москве
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