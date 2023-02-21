Синоптики сообщили о жестких перепадах температуры на юге и Северном Кавказе

По его словам, это вызвано сменой воздушных масс. Большие по амплитуде «качели» будут в начале и в конце недели. Ожидается гололедица, сильный ветер, а в отдельных регионах туман. Прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга, затем осадки прекратятся, существенно похолодает. А с субботы температура воздуха будет резко повышаться.

В начале недели температура в среднем опустится на 6-7 градусов. В конце недели произойдет резкое повышение на 8-10 градусов, отметил синоптик.

Ранее синоптики предупредили о холодах в ряде регионах России.

