Синоптики сообщили о жестких перепадах температуры на юге и Северном Кавказе
Резкие температурные перепады ожидаются на юге России и Северном Кавказе на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
По его словам, это вызвано сменой воздушных масс. Большие по амплитуде «качели» будут в начале и в конце недели. Ожидается гололедица, сильный ветер, а в отдельных регионах туман. Прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга, затем осадки прекратятся, существенно похолодает. А с субботы температура воздуха будет резко повышаться.
В начале недели температура в среднем опустится на 6-7 градусов. В конце недели произойдет резкое повышение на 8-10 градусов, отметил синоптик.
Ранее синоптики предупредили о холодах в ряде регионах России.
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