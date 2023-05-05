«Много солнца!»: Вильфанд пообещал москвичам ясную погоду без осадков в День Победы
Научный руководитель Гидрометцентра заявил НСН, что дневная температура в этот день достигнет 9-14 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам День Победы с солнцем и без осадков.
«Если говорить о вторнике, к центру европейской России приближается антициклон, погода будет ясная, без осадков. Возможен туман, но до 7-8 утра. Облака возможны, но верхнего яруса, достаточно много солнца. Ночью заморозки, утром свежо, а днем температура повысится до 9-14 градусов. Получается, у нас 9 мая холодная погода, ниже нормы на 4 градуса, но теплее, чем в предыдущие дни. Хорошая погода для праздника, но холодная», - рассказал он.
До этого Вильфанд рассказал, что погода в Москве на предстоящие майские праздники будет «очень холодной». По его словам, москвичей ждут ночные заморозки, а дневные температуры больше будут похожи на мартовские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru