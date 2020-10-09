Мишустин поздравил телерадиокомпанию «МИР» с днём рождения
Михаил Мишустин поздравил Межгосударственную телерадиокомпанию «МИР» с днем рождения. Премьер-министр подчеркнул, что она в круглосуточном режиме, в теле- и радиоэфире, онлайн знакомит зрителей с жизнью стран Содружества.
«Увлекательно рассказывает о событиях, происходящих в политике и экономике, культуре и спорте. “МИР” способствует сохранению исторической и культурной связи между народами, развитию дружественных и добрососедских отношений на евразийском пространстве», – говорится в поздравлении главы кабмина.
Премьер-министр России пожелал творческому коллективу новых интересных идей, удач и успехов, отмечает МИР 24.
Напомним, 9 октября Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» отмечает 28-й день рождения.
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