Мишустин поздравил телерадиокомпанию «МИР» с днём рождения

Михаил Мишустин поздравил Межгосударственную телерадиокомпанию «МИР» с днем рождения. Премьер-министр подчеркнул, что она в круглосуточном режиме, в теле- и радиоэфире, онлайн знакомит зрителей с жизнью стран Содружества.

«Увлекательно рассказывает о событиях, происходящих в политике и экономике, культуре и спорте. “МИР” способствует сохранению исторической и культурной связи между народами, развитию дружественных и добрососедских отношений на евразийском пространстве», – говорится в поздравлении главы кабмина.

Премьер-министр России пожелал творческому коллективу новых интересных идей, удач и успехов, отмечает МИР 24.

Напомним, 9 октября Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» отмечает 28-й день рождения.

