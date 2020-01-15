Мировой рекорд по массовому прыжку в воду установят в Подмосковье

В подмосковной Рузе намерен установить рекорд по самому длинному массовому прыжку в воду. Предполагается, что 300 человек последовательно прыгнут в воду друг за другом с десятиметровой вышки во дворце водных видов спорта «Руза».

Акцию организует известный спортсмен Вадим Бабешкин - в прошлом чемпион Европы по прыжкам в воду с 20-метровой скалы. Таким образом он хочет поддержать проведение Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования состоятся в конце января в городском бассейне.

Принять участие в установлении рекорда мог любой желающий. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо было только зарегистрироваться. По словам организатора, стать частью рекорда пожелали многие медийные персоны и спортсмены.

Безопасность участников прыжка будет обеспечена на самом высоком уровне, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». В частности, в бассейне будут дежурить спасатели, на вышках – инструкторы и помощники. Заявку на подтверждение достижения направят в Книгу рекордов Гиннеса.

