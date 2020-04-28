Минздрав расширил список препаратов против COVID-19

Министерство здравоохранения России приняло решение расширить с 9 до 13 список возможных медикаментозных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых.

Об этом говорится в обновленной версия рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, вызываемого COVID-19. Из этого списка непосредственно для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 находятся на стадии клинических испытаний.

Препараты рекомендовано применять при лечении в комбинации. Они выбраны на основе анализа клинического опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV. Среди лекарств названы, в частности, хлорохин, азитромицин, умифеновир, метилпреднизолон.

