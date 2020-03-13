Минздрав опроверг фейк о нескольких больных коронавирусом на Кубани

Министерство здравоохранения Краснодарского края опровергло слухи, распространяемые в социальных сетях о якобы нескольких инфицированных коронавирусом в регионе. Специалисты назвали подобные утверждения фейком.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на Кубани зарегистрирован только один случай COVID-19. Больным оказался житель небольшого пригорода Приморско-Ахтарска.

Уже установлено, что заразился он во время поездки в Италию – одну из неблагополучных сран по коронавирусной инфекции. Пациент помещён в инфекционный бокс местной больницы. Мужчина получает необходимое лечение. Чувствует он себя хорошо, сообщают Кубанские новости.

Сейчас проводится лабораторное обследование контактировавших с ним людей.

