Минздрав опроверг фейк о нескольких больных коронавирусом на Кубани
Министерство здравоохранения Краснодарского края опровергло слухи, распространяемые в социальных сетях о якобы нескольких инфицированных коронавирусом в регионе. Специалисты назвали подобные утверждения фейком.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на Кубани зарегистрирован только один случай COVID-19. Больным оказался житель небольшого пригорода Приморско-Ахтарска.
Уже установлено, что заразился он во время поездки в Италию – одну из неблагополучных сран по коронавирусной инфекции. Пациент помещён в инфекционный бокс местной больницы. Мужчина получает необходимое лечение. Чувствует он себя хорошо, сообщают Кубанские новости.
Сейчас проводится лабораторное обследование контактировавших с ним людей.
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