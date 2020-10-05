В начале октября москвичей ждут летние ночи

Жителей столичного региона на этой неделе - в первых числах октября - ждут по-летнему теплые ночи. Об этом заявила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в темное время суток столбики термометров не будут опускаться ниже отметок +10… +12 градусов, что соответствует середине августа.

«Ночи действительно очень теплые и летние», - отметила синоптик.