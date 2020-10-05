В начале октября москвичей ждут летние ночи

Жителей столичного региона на этой неделе - в первых числах октября - ждут по-летнему теплые ночи. Об этом заявила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в темное время суток столбики термометров не будут опускаться ниже отметок +10… +12 градусов, что соответствует середине августа.

«Ночи действительно очень теплые и летние», - отметила синоптик.

Москвичей предупредили о понижении температуры воздуха

А ранее Гидрометцентр дал прогноз на октябрь. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяце будет превышать норму на всей территории страны на один—два градуса, в том числе, и на большей части Азиатской части страны.

По количеству осадков месяц также будет стремиться к нормальным многолетним значениям. Чуть меньше их выпадет в Башкирии и Оренбургской области. В Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше нормы, уточняет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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