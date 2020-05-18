Минсельхоз поддержал ввоз ГМО-растений в Россию

Министерство сельского хозяйства России поддерживает облегчение допуска на отечественный рынок генно-модифицированной сои для кормов животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом там прокомментировали постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля текущего года.

Согласно документу, до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные соевые бобы и шрот для этих целей. В Минсельхозе, которое разработало постановление, утверждают, что его цель – поддержать предприятия животноводства, а также сохранить уровень себестоимости их продукции, передает RT.

Реализация этой меры позволит поддержать конкуренцию в секторе производства кормов с ГМО, которая увеличит объём поставок соевых бобов, что должно положительно сказаться на развитии российского птицеводства и свиноводства, подчеркнули в Минсельхозе.

В министерстве заверили, что за безопасностью данной продукции будет тщательно следить Россельхознадзор, отмечает Газета.ру. Поэтому, как считают в Минсельхозе, в данный момент нет оснований для отмены или приостановления действия документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на ввоз растений, целенаправленно подвергнутых генетическим изменениям. До сих пор поставлять в Россию ГМО можно было только после процедуры государственной регистрации. Теперь до конца года для этого достаточно пройти проверку со стороны Россельхознадзора.

