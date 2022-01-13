Мэрия Москвы: снег будет идти в столице около суток

Заммэра также предупредил, что в связи с неблагоприятными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«На столичные улицы выйдет снегоуборочная и другая техника, а также средства малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», - отметил Бирюков.

Он призвал москвичей из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте.

Ранее сообщалось, что температура в системе отопления Москвы достигла максимума из-за морозов.

