Мэрия Москвы: снег будет идти в столице около суток

Метель ожидается в столице, снег будет идти до вечера пятницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, осадки, как обещают синоптики, прекратятся лишь в районе девяти вечера 14 января.

Порывы ветра будут достигать 18 м/с, - цитирует Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Бирюков: Около 4 млн экстренных вызовов поступило на «Систему-112» Москвы с начала года

Заммэра также предупредил, что в связи с неблагоприятными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«На столичные улицы выйдет снегоуборочная и другая техника, а также средства малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», - отметил Бирюков.

Он призвал москвичей из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте.

Ранее сообщалось, что температура в системе отопления Москвы достигла максимума из-за морозов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СнегПетр БирюковМэрия МосквыМетель
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