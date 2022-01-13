Мэрия Москвы: снег будет идти в столице около суток
Метель ожидается в столице, снег будет идти до вечера пятницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, осадки, как обещают синоптики, прекратятся лишь в районе девяти вечера 14 января.
Порывы ветра будут достигать 18 м/с, - цитирует Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
Заммэра также предупредил, что в связи с неблагоприятными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности.
«На столичные улицы выйдет снегоуборочная и другая техника, а также средства малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», - отметил Бирюков.
Он призвал москвичей из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте.
Ранее сообщалось, что температура в системе отопления Москвы достигла максимума из-за морозов.
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