Медведев распорядился создать игорную зону в Ялте

Как отмечает Газета.ру, общая площадь игровой зоны превысит 146 тысяч квадратных метров. Глава Крыма Сергей Аксёнов уже три года назад анонсировал создание игорной зоны на полуострове.

Старт проекту должны были дать ещё в 2017 году, однако он был отложен из-за возникших вопросов. По мнению Аксенова, «Золотой берег» будет соответствовать мировым стандартам. Глава республики также уверен, что антикрымские санкции Запада не повлияют на приток игроков-туристов.

