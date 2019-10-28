Медведев распорядился создать игорную зону в Ялте
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился организовать игорную зону в Крыму. Она будет располагаться в Ялте, и получит название «Золотой берег». Поручение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации.
Как отмечает Газета.ру, общая площадь игровой зоны превысит 146 тысяч квадратных метров. Глава Крыма Сергей Аксёнов уже три года назад анонсировал создание игорной зоны на полуострове.
Старт проекту должны были дать ещё в 2017 году, однако он был отложен из-за возникших вопросов. По мнению Аксенова, «Золотой берег» будет соответствовать мировым стандартам. Глава республики также уверен, что антикрымские санкции Запада не повлияют на приток игроков-туристов.
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