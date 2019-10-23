Медведев проверил систему безопасности «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проверил датчики, которые отслеживают нештатные ситуации на заводах «Сибура», с помощью зажигалки. Аппаратура передает данные о температуре, уровне вибрации, давлении, оператор получает на монитор картинку с той камеры, где зафиксировано отклонение, передаёт «Интерфакс».

Представитель компании решил продемонстрировать премьеру работу датчика путем нагревания его рукой. Однако Медведев предложил сделать это с помощью зажигалки, сообщает RT. Она нашлась у вице-премьера Дмитрия Козака. Система отреагировала на тепло от зажигалки и подала характерный сигнал.

