Медведев проверил систему безопасности «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проверил датчики, которые отслеживают нештатные ситуации на заводах «Сибура», с помощью зажигалки. Аппаратура передает данные о температуре, уровне вибрации, давлении, оператор получает на монитор картинку с той камеры, где зафиксировано отклонение, передаёт «Интерфакс».
Представитель компании решил продемонстрировать премьеру работу датчика путем нагревания его рукой. Однако Медведев предложил сделать это с помощью зажигалки, сообщает RT. Она нашлась у вице-премьера Дмитрия Козака. Система отреагировала на тепло от зажигалки и подала характерный сигнал.
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